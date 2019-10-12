شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر باكية: فاروق الفيشاوى أخبرنا بمرضه حتى لا نفزع من رحيله فجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت الفنانة وفاء عامر، خلال ندوة تكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، أثناء حديثها عنه بعد إصابته بمرض السرطان، قائلة: قلتله أنت أناني لإنك عارف ومتأكد إن التراب اللى بتمشى عليه بيعشقك، وأنت متأكد إن لما تعلن إصابتك ومعركتك الشرسة مع المرض كلنا هنتألم".

وتابعت: "رد عليا وقالي أنا لم أقصد أن أتسبب في ألم لكم ولكن أردت أن أخبركم بمرضى حتي لا تفزعوا من تركى لكم مرة واحدة وبنفس الوقت بحاول البقاء أطول وقت ممكن، وأخبرتكوا لأني بستمد قوتى منكوا".

وحضر ندوة تكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وفاء عامر، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، عمرو عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، المخرج مجدى أحمد علي، وبعض النقاد والصحفيين.