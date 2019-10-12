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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهانا تروج لكتاب عن سيرتها الذاتية مرتدية فستان من Saint Laurent والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذهلت النجمة العالمية ريهانا محبيها ومعجبيها بإطلالتها المذهلة، وكذلك بحفل ضخم من أجل إطلاق كتابها مساء أمس الجمعة فى متحف جوجنهايم فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تركزت عدسات المصورين على النجمة الشهيرة بمجرد وصولها لمكان الحفل.
وظهرت أيقونة البوب البالغة من العمر 31 عاما مرتدية فستان "one shoulder" ذى تصميم مثير وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء "Saint Laurent"، فى حين اختارت مجوهراتها "David Webb".
والكتاب الخاص بسيرة ريهانا الذاتية هو الأول من نوعه، وهو مؤلف من 504 صفحات، ويحتوى على أكثر من 1000 صورة.
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
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