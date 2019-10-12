شكرا لقرائتكم خبر عن أول ليلة عرض لفيلم "ورقة جمعية" فى مهرجان الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم المصرى "ورقة جمعية" فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، فى السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، ويعقبه ندوة بحضور بطلة العمل لوسى والمخرج أحمد البابلى.

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تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

يشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.