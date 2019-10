شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Bad To You تجمع إريانا جراند ونيكى ميناج ونورمانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق الموسيقى والغناء سيفاجأون بتعاون فنى جديد يجمع ثلاثة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، فحسب موقع "thefader" ستطلق إريانا جراند ونورمانى ونيكى ميناج أغنية جديدة، وذلك فى 3 نوفمبر المقبل، واسمها " Bad To You" وهو الخبر الذى أثار فضول الكثير من عشاق النجمات الثلاثة وحماسهم لسماع الأغنية الجديدة.

يذكر أن إريانا جراند بدأت مسيرتها الفنية عام 2008، واستطاعت أن تقدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها " boyfriend " و" thank u, next" و" dangerous woman " و" almost is never enough "، وغيرها.