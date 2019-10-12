نجلاء بدر توجه تهنئة لخطيبها السابق محمد منير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت الفنانة المصرية نجلاء بدر أزمتها السابقة مع الفنان محمد منير، وقامت بتوجيه تهنئة له بمناسبة عيد ميلاده.

الفنانة المصرية نشرت صورة لمنير، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئته، بقولها: “عيد ميلاد سعيد منير..ستظل الكنج وستظل اغانيك تحمل زكريات و معاني كثير لكل جمهورك.. كل سنه وانت الكنج”.

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وكانت الفنانة المصرية نجلاء بدر قد قالت في تصريحات سابقة، إنها سبق وعاشت قصة حب مع الفنان محمد منير استمرت لمدة أشهر، حيث قالت إن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، طلب يدها للزواج، وبالفعل تقدم لخطبتها.

وأضافت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يكون عقد قرانهما فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس “اختفى”، ولم يرد على هاتفه، ثم قال لها :”حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك”، وأكدت أنها شعرت بصدمة شديدة وقتها، لكنها مع مرور السنوات سامحته.