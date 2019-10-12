أحلام تختتم نجاحات 2019 في هذا الصرح العريق!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تختتم النجمة الإماراتية أحلام نجاحاتها في عام 2019، بحفلين كبيرين في سلطنة عمان، وتحديدًا في “دار الأوبرا السلطانية” بمسقط.

ومن المقرر أن تلتقي أحلام الجمهور ومحبّيها في سلطنة عمان ليلتي 5 و6 كانون الأوّل/ديسمبر، حيث ستقدّم لهم أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلنت أحلام عن الأمسيتين من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورًا لدار الأوبرا السلطانية، وكتبت بتعليقها عليها: “على هذا الصرح الثقافي العظيم والايقونه الحضاريه انتظركم في دار الاوبرا_السلطانية مسقط سلطنة عمان تاريخ ٥ و ٦ ديسمبر ٢٠١٩ ليلتين معطره بالدهن عود والبان العماني الاصيل حفلتين للتاريخ بحول الله تعالى يا اهلي اهل عُمان دار قابوس”.

على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.