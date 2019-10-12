الشرطة الأمريكية توقف الممثلة جاين فوندا

متابعة بتجــــــــــرد: أوقفت الشرطة الأميركية يوم أمس الجمعة الممثلة جاين فوندا في العاصمة واشنطن أثناء مشاركتها في تظاهرة عن أزمة التغيّر المناخي.

وذكر موقع CNN أنّ هذه الحادثة حصلت بعدما أطلقت الممثلة الأميركية والناشطة البيئية حملتها “Fire Drill Fridays”، وهي كناية عن معارضة مدنية لرفع التوعية حول المخاطر التي تُواجه البيئة.

وقالت متحدّثة باسم شرطة كابيتول لموقع CNN إنهم أوقفوا 16 شخصاً لقيامهم بالتظاهر غير القانوني وأنّه قد وُجّهت إلى الجميع مجموعة من التهم مثل التجمّع والإزعاج.

وفي حين لم تُؤكّد المتحدّثة باسم الشرطة ما إذا كانت جاين فوندا (81 عاماً) من بين الذين تمّ توقيفهم، إلا أنّ حملة فوندا قد نشرت صوراً تُظهرها أثناء إلقاء القبض عليها.