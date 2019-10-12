جان يامان يصل إلى روما.. والجمهور يستقبله بطريقة مميّزة!

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم التركي جان يامان للذهاب إلى مدينة “كان” الفرنسية حيث سيلتقي معجبيه ومحبيه في لقاء رسمي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقبل أن يصل إلى هناك توجه إلى العاصمة الإيطالية روما حيث التقى الآلاف من محبيه ومعجبيه في مطار روما.
والتقى جان محبيه وسط أجواء عالية من الفرح حيث التقطوا الصور التذكارية معه حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام يظهر ذلك.
وعلّق يمان: “لقد وصلت إلى المدينة الأبدية شكرا لك على الإهتمام والحب.أنا أحبكم. كان علي أن أعمل مع الشرطة من أجل النظام العام..”. وأضاف: “لقد عانقتكم واحدا تلو الآخر لكن المفاجآت لم تنته “.
الجدير ذكره أن جان يامان كان قد تكرم في مهرجان الموريكس الذي أُقيم في لبنان إلى جانب ديميت أوزديمير بحضور النجوم.
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