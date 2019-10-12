نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تظاهرة من الحب تحاصر نانسي عجرم بجامعة الدلتا في مصر مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مدينة جمصة بالمنصورة بحضور حشد جماهيري غفير تخطى كل التوقعات.

احتشد الآلاف من محبّي نانسي في مكان الحفل ورفعوا صورها العملاقة ولافتات طبعت عليها أجمل عبارات الحبّ والتقدير، تعبيرًا عن سعادتهم بحضورها بينهم.

وقدّمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها ومنها “عم بتعليق فيك”، “إحساس جديد”، “معجبة”، “أخاصمك آه”، “آه ونص”، “ما تيجي هنا”، “بدنا نولع الجو” وغيرها بالإضافة إلى أغنية “إنت مصري” التي أهدتها لمصر والجمهور المصري.

تفاعل الجمهور مع نانسي عجرم تخطى كل التوقعات، حيث هتف محبوها باسمها دون توقف، وحاصروها بموجات تصفيق حارّة في تظاهرة حبّ استثنائية، حتى أن أفراد من نادي معجبيها في مصر شاركوها الغناء على المسرح.

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وبعد انتهاء الحفل شاركت نانسي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات حصرية من السهرة وكتبت بتعليقها عليها: “من حفل جامعة الدلتا مع أحلى جمهور شكرا لكل الحب مصر ”.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها.

وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من أقرب الأغاني إلى قلبها.