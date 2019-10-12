بسّام كوسا، داليدا خليل وباسم مغنية يجتمعون في “سر”

تصور شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، عملها الأول في المشرق العربي “سر” الذي يضم نخبة من أهم الوجوه التمثيلية.

وتجري حالياً عمليات تصوير “سر” في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

ويضم العمل الدرامي نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، نذكر منهم: بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل ووسام حنّا، رواد عليو، ويحمل توقيع مؤيد النابلسي في التأليف والسيناريو والحوار، ومروان بركات في الإخراج. واتى اختيار بسّام كوسا لبطولة مسلسل “سر” بسبب مكانته التمثيلية وتاريخه الحريص على عدم التساهل بالمعايير الفنية.