نادين نجيم تكشف حقيقة تعرضها لحادث سير ونقلها إل المستشفى

أن يكون الإنسان شخصية معروفة ومشهورة ليس بالامر السهل، اذ يصبح تحت الأضواء ويتعرض لاشاعات وافتراءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة في معظم الأحيان، ما يضع جمهور ومتابعي هذا الفنان او الممثل بحيرة وقلق ويسعون للاطمئنان عن نجمتهم أو نجمهم المفضل.

هذا ما حصل مع النجمة نادين نجيم، التي واجهت في الساعات القليلة الماضية إشاعة تقول انها تعرضت لحادث سير مروع وهي تقبع في المستشفى ووضعها خطير.

هذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، زرع القلق والخوف في قلوب محبي نادين الذين راحوا يغرّدون على تويتر سائلين عن صحتها و متمنين أن تطمئنهم ولو بكلمة واحدة.

من هنا، خرجت نادين نجيم عن صمتها نافية كل ما يقال، اذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر: “أنا بخير ونائمة”.

تغريدة نادين هذه طمأنت متابعيها الذين شكروا الله على انها بخير، مسجلين عتبًا على كل من يطلق هكذا إشاعات.

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نذكر ان “نجيم” بدأت تحضيرات المسلسل الرمضاني الجديد الذي سيجمعهما من جديد مع النجم قصي خولي والمخرج فيليب اسمر ومن إنتاج صادق الصبّاح.

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