شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستقر على 3 يناير المقبل لطرح "الفلوس" بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم تامر حسنى والجهة المنتجة لفيلمه "الفلوس" على موعد 3 يناير المقبل لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية، إذ يعد أول فيلم فى موسم أفلام نصف السنة يطرح للجمهور مبكراً، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى.

وفى سياق متصل، كشف تامر عن الإعلان الدعائى للفيلم الذى أوضح دخول تامر حسنى فى صراع مع خالد الصاوى، حيث يرغب تامر فى التوقف عن عمليات النصب والسرقة وخلافه، أملآ فى تغيير حياته والاستقرار، إلا أن الصاوى يعترض ويدخلان فى صراعات ، كمان تضمن البرومو مشاهد أكشن صورت أغلبها فى لبنان، كما شهد البرومو ظهور، أحمد السقا ومى عز الدين لأول مرة، لاسيما وأن البرومو الأول لم يظهر ضيوف الشرف.

ومن جهة أخرى يستعد تامر حسنى لتصوير فيلم "مش أنا" مع شركة "سينرجى" منتصف شهر نوفمبر المقبل، من إخراج سارة وفيق فى أول تعاون بينهما، حيث يعقد حاليا تامر وفريق عمله جلسات عمل مع أحمد بدوي مدير عام "سينرجى" للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إنطلاق التصوير.

يشار إلى أن فيلم " الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.