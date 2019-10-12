شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الممثلة الإسرائيلية جال جادوت دور البطولة فى المسلسل الدرامى الجديد الذى سيسرد تفاصيل محرقة الهولوكوست الشهيرة التى صممها الرئيس النازى أدولف هتلر لحرق اليهود.

ومن المقرر أن تجسد جادوت شخصية السيدة البولندية الشهيرة "إيرينا سيندلر" التى نجحت فى إنقاذ الآلاف من الأطفال اليهود أثناء أحداث محرقة الهولوكوست.

العمل الدرامى الجديد سيكون من إنتاج شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائى، ومن المقرر أن يكون المسلسل الجديد من تأليف جوستين جويل جيلمر، وسيركز علي الانفاق البولندية في حي اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

إيرينا سيندلر هى سيدة بولندية نجحت فى تهرب آلاف الأطفال اليهود اثناء محرقة الهولوكوست عن طريق الإنفاق البولندية التى تم حفرها فى الحى اليهودى، عن طريق تصميم هويات مزيفة لهم لتهريبهم خارج البلاد حتى تم القبض عليها من قبل قوات الجستابو الخاصة بالحزب النازى عام 1943 وتعرضت للتعذيب.