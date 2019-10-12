شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لكسر فى قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المطرب شعبان عبدالرحيم لكسر فى قدمه نقل على إثره فى أحد المستشفيات لتلقى حاليا العلاج.

وكشف شعبان كشف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أصيب بكسر فى قدمه وأجرى عدة تحليلات وفحوصات بناء على طلب الدكتور المعالج، الذى أمره بالمكوث فى منزله عدة أيام بعد خروجه من المستشفى.

وطرح المطرب شعبان عبد الرحيم أغنية تحمل اسم "حتة ممثل فاشل" والذى هاجم فيها الفنان محمد على الهارب والجاسوس والتى انتشرت فيديوهاته يتحدث فيها عن الجيش وغيره وتقول كلمات الأغنية: "اللى معاه ربنا مش بيخاف من حد والشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش تقدير، دا غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأنيب، اسمه محمد على، مش يعنى على كلاى، دا حتة عيل فاسد وحرامى".

وينتظر شعبان عبد الرحيم عرض فيلم "أفندينا" المقرر طرحه قريبا، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكى فى العمل، ويشارك فى بطولته الفنانة نرمين ماهر وأحمد عزمى، ومجموعة من الفنانين الشباب، وقصة سيناريو وحوار أيمن رمضان، وإخراج إبراهيم جمال.