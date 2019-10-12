التريلر الرسمى لفيلم Charlie's Angels لـ كريستين ستيوارت ونعومى سكوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى للإنتاج الفنى والسينمائى عن الملامح الأولى لفيلم الأكشن المنتظر Charlie's Angels، بطولة النجمة العالمية كريستين ستيوارت ونعومى سكوت، المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر الجارى فى دور العرض السينمائى.
ومن المقرر أن يركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلى الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.
وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.
ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.
ويدور الجزء الجديد من العمل حول انتقال كل من كولومبوس وتالاهاسي وويتشيتا وليتل روك إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي المتطور، وباقى الناجين.
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