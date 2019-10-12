شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تكشف تفاصيل تعاطيها حبوب منع الحمل فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حنان مطاوع تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل بعد كشفها عن انهيارها فى مشهد فى مسلسل "لمس أكتاف"، خلال الموسم الرمضانى الماضى مع الفنان ياسر جلال، وذلك من خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم".

حنان مطاوع كشفت خلال لقائها عن كواليس أصعب مشهد صورته خلال أحداث المسلسل الذى كان مع النجم فتحى عبد الوهاب، وتضمن المشهد مواجهتها مع فتحى عبد الوهاب الذى جسد دور زوجها، عندما أخبرته بأنها علمت من الطبيب أنه على مدار سنوات طويلة كان يعطيها أدوية لمنع الحمل، باعتبارها علاج للعقم الذى أوهمها أنها مصابة به، ووصفت المشهد بأن قلبها كان سيتوقف ودخلت فى حالة انهيار لمدة دقيقة وشعرت بوجع فى قلبها.

كما روت حنان مطاوع عن كواليس التقاط الصور التى أخذتها أثناء ولادتها وقالت: "إن المستشفى التي تمت فيها عملية الولادة، أخبروها قبل العملية أنهم سيقدمون لها هدية، وهي عبارة عن وجود مصورة فوتوغرافية داخل الغرفة لتوثيق لحظات الولادة وما بعدها وبالفعل التقطت الصور برفقة زوجها وابنتها ووالدتها.

وكان أول ظهور لحنان مطاوع بعد ولادتها فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى المذاع عبر شاشة cbc، وتحدث عن سر إخفاء حملها خلال الحلقة، وتضمنت حلقة الشاذلى مع حنان مطاوع فقرة أخرى مع المطربة حنان ماضى تتحدث فيها عن أسباب ابتعادها طوال الفترة الماضية عن إحياء الحفلات الفنية.