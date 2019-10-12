شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. احتفالية فنية بأعمال بليغ حمدى بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، اليوم السبت، فى الساعة الثامنة مساء، حفلًا موسيقيًّا بمعهد الموسيقى العربية، ويتضمن برنامج الحفل نخبة من أجمل أعمال الطرب الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ،"حب ايه"،"بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان،"وحشتوني" لووردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ "، و" ليه فاتني ليه".

ولد الموسيقار بليغ حمدى فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر، وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك.

التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسه عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.