رحيل الممثل الأمريكي روبرت فورستر عن 78 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
رحل الممثل الأمريكي روبرت فورستر، عن عالمنا بمنزله بلوس أنجلوس، أمس الجمعة بعد مسيرة فنية استمرت خمسة عقود وضمت 110 أفلام، وعدد كبير من المسلسلات.
وطبقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الممثلين براين كرانستون وصامويل جاكسون، نعيا النجم الراحل على موقع "تويتر"، وكتبا أن روبرت رحل عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان المخ.
يُذكر أن روبرت توفي في منزله بعد ساعات قليلة من طرح فيلمهEl Camino في دور العرض السينمائي، وعلى "نتفليكس".
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