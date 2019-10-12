محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حلّ الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة "On E"، وفي السطور التالية أبرز تصريحاته..
- كنت خايف من دور بروسلي في "كلبش 3"، والناس علقت معاها جملة "من أجلك انت".
- استعنت في شخصية بروسلي، بحد مسجون اسمه مصطفى اللول، وده مسجل خطر جرائم نفس، كان كل ما يشوفني يقولي "انت اللي جاي".
- بقالي 3 سنين بقدم شخصية ضابط شرطة في الأعمال الدرامية.
"بحب أكل الكوارع ولحمة الراس والأرز والسمك والفراخ المشوية.. ومش بحب أكل المحمر والمحاشي".
كانت هذه تفاصيل خبر "شخصيتي في كلبش جبتها من مسجل خطر".. أبرز تصريحات أحمد العوضي لـ"سهرانين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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