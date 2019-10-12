"شخصيتي في كلبش جبتها من مسجل خطر".. أبرز تصريحات أحمد العوضي لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حلّ الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة "On E"، وفي السطور التالية أبرز تصريحاته..

- كنت خايف من دور بروسلي في "كلبش 3"، والناس علقت معاها جملة "من أجلك انت".

- استعنت في شخصية بروسلي، بحد مسجون اسمه مصطفى اللول، وده مسجل خطر جرائم نفس، كان كل ما يشوفني يقولي "انت اللي جاي".

Advertisements

- بقالي 3 سنين بقدم شخصية ضابط شرطة في الأعمال الدرامية.

"بحب أكل الكوارع ولحمة الراس والأرز والسمك والفراخ المشوية.. ومش بحب أكل المحمر والمحاشي".