محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد عرض مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي ١٥ ليلة؛ نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذي تشهده منذ افتتاحها يوليو الماضي، ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة.
تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. "البيت الفني للمسرح" يمد عرض "المتفائل" 15 ليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.