للمرة الثالثة.. "البيت الفني للمسرح" يمد عرض "المتفائل" 15 ليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد عرض مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي ١٥ ليلة؛ نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذي تشهده منذ افتتاحها يوليو الماضي، ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة.

تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .