نسرين طافش: "أنا مؤمنة بسوريتي حتى لو ما عندي جنسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها سورية حتى لو لم يكن لديها جنسية، وجزائرية وفلسطينية.

وكتبت نسرين عبر حسابها على "إنستجرام": "سوريتي اللي ساكنة فيني وبروحي، أنا سورية حتى لو ما عندي جنسية، وجزائرية وفلسطينية بكل فخر، بس اليوم بدي أحكي عن سورية، العشق والحب اللي ما بيعترف بالأوراق الرسمية، أنا اللي شربت من مية حلب وارتويت من حضنها فرح وذكريات طفولة حلوة".

وتابعت "أنا اللي عشقت شوارع الشام العتيقة الحنونة وداب قلبي بناسها وفنها، أنا اللي هواي جزراوي عطر مخلط كردي آشوري سرياني كلداني أرمني بروح المحبة والسلام باسم سوريا".

Advertisements

وأضافت: "أنا اللي هيمانة بطيبة أهل جبل الشيخ، أنا اللي سكن قلبي بالساحل، جنة الله على الأرض بجباله وبحره وأصالة سكانه، سوريتي صورتها جمال وحب، دايمًا أنا اخترت أشوفها فرح وحضارة وأشوفها فلاح وعرس من نور، سكن الوطن مو إنك تسكن فيه وما تقدر نعمته، سكن الوطن إنه يسكن فيك وتبقى موصول بحبل الوفا والحب معه، لأنه الحب من الإيمان، أنا مؤمنة بسوريتي".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.