تراند اليوم : "محمد رمضان" يكشف عن موعد وصوله الرياض...

كشف الممثل المصري محمد رمضان عن موعد وصوله إلى الرياض حيث من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا هو الأول من نوعه له داخل المملكة.

ونشر رمضان عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، صورة ظهر فيها وهو يشير بعلامة "نمبر وان"، التي اشتهر بها.

وعلق: "أول زيارة لمدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه، وبدء استعدادات حفلة الأسطورة".



وتابع: "ميعاد وصولي الليلة ١١:٣٠ قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية، بمطار الرياض الخاص".

وفي وقت سابق، أعلن سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إحياء رمضان، لأول حفل غنائيّ له في السّعوديّة منذ إعلان تعاقدهما.

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ووصف سالم الهندي، عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه في تويتر، محمد رمضان بـ"نمبر وان أو الأسطورة أو مافيا"، إلا أنّ محمد رمضان اختار لقب "المصري"، موضحًا: "انتظروني في حفل غنائي كبير في موسم الرياض".

ووعد رمضان جمهوره بإحياء حفل غنائيّ كبير يليق بشعب السّعوديّة والكويت ودول الخليج العربي، مردفًا: "ثقة في الله هنعمل حفلة تليق بروتانا".

وتابع قائلًا إنّ هذا أوّل حفل له في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنّه متحمس لهذا الحفل بشدّة، وأنّ حماسه يفوق الحماس الذي رافقه في أوّل حفلين قدمهما في مصر، مضيفًا: "ثقة في الله هنعمل أقوى حفلة في السعودية".

يُذكر أنّ شركة روتانا تعاقدت مع النجم المصري في مايو الماضي بعقد احتكار لمدّة ثلاث سنوات، لإنتاج جميع أعماله الفنية ما بين مسلسلات وأفلام وأغانٍ وكليبات، وتنظيم حفلاته أيضًا بمختلف أرجاء الوطن العربيّ، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر.