فجر السعيد تثير قلق متابعيها بعد الكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية .. وهذا ما طلبته منهم

طلبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من جمهورها الدعاء لها، لإجرائها عملية جراحية يوم 6 نوفمبر المقبل. وكتبت السعيد تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قالت فيها : “عندي عمليه يوم 6 – 11 في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي”.

يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.