الخميس.. افتتاح العرض المسرحى " إهتزاز" بالهناجر

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "إهتزاز" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس ١٧ أكتوبر الجارى على مسرح المركز بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز. الجارى على مسرح المركز بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز. "إهتزاز" من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون، تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين" إيمان إمام، شادي سرور، دنيا النشار"، ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة ابراهيم الفو، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر. مركز الهناجر للفنون، تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين" إيمان إمام، شادي سرور، دنيا النشار"، ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة ابراهيم الفو، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر.

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