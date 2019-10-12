ورقة جمعية اليوم بمهرجان الإسكندرية السينمائي

يعرض الفيلم المصري "ورقة جمعية" من مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، في السادسة والنصف مساء بفندق ايسترن "٢ن" ، ويعقبه ندوة بحضور بطلة العمل لوسي والمخرج أحمد البابلي.
تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التي تحب الخيرلكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.
يشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسي، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.
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