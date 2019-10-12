بالصور.. تكريم امل رزق و ميرنا وليد في مبادرة مصر السلام مصر الآمنة

كرمت الإدارة العليا للمؤتمر العربي الأفريقي الثاني للاورام ، الفنانه امل رزق والفنانه ميرنا وليد لمساهماتهم في دعم مرضى السرطان والمشاركة في المؤتمر العربي الافريقي الدولي للسرطان .

وحضر المؤتمر اباطره أطباء العالم تحت رعاية وزارة الصحة في رساله سلام للعالم اجمع حاملين عنوان

مصر السلام مصر الأمنه المستقرة لنفي ما يشاع عنها في وسائل الاعلام الخارجية المغلوطه وان مصر تتمتع باستقرار و أمان وننميه وحققت نجاحات كبيرة في مجال الصحة من خلال مبادرات قومية لكبري الأمراض.

وناقش المؤتمر من خلال أكبر خبراء في مكافحة التدخين تأثير التدخين على أورام الرئة بعد أن وصلت النسبة إلى ٤ أشخاص بين كل ١٠ رجال، كما يدق المؤتمر ناقوس الخطر تجاه السيجارة الإلكترونية التي يعتبرها الكثيرين أنها البديل الآمن للتدخين وهذا الاعتقاد خاطئ تماما بل انه وفقا لكبار خبراء مكافحة التدخين أكثر خطورة من التدخين المتعارف عليه .