الأربعاء.. مهرجان اليوم الدولي يجمع نجوم الفن والمجتمع

يقام مهرجان اليوم الدولي في دورته الأولى، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا التي تقوم فعالياته يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت اللجنة العليا لإدارة المهرجان برئاسة خالد فؤاد، أن هذه الدورة سوف تشهد حضور وتكريم كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم الفنان القدير عزت العلايلي، لطفي لبيب، محمد عبد الرحمن، داليا مصطفى، علاء مرسي، أمل رزق، إيناس النجار، سماح أنور، مروة اللبنانية.

بالإضافة إلى كل من عمرو رمزي، عمرو عبد العزيز، سوار النجار، شريهان ابو كيله، مصمم الأزياء عماد النمر، الإعلامي

ممدوح الشناوي ، الشاعر جمال بخيت، الدكتور عادل حسني ، الموسيقار هاني مهنا وغيرهم من النجوم بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر وكبار الإعلاميين والصحفيين.

أكدت دعاء نصر نائب رئيس المهرجان، أن هذه الدورة تحمل مجموعة من المفاجآت ومنها تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي عن الأغنيات الوطنية التي قدمها

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وسيتسلم درع تكريمه نجله الموجي الصغير وأيضاً الموسيقار الراحل كمال الطويل عن الأغنيات الوطنية التي قدمها وسيتسلم درع تكريمه نجله الموسيقار زياد الطويل، وأيضاً تكريم الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وستتسلم درع تكريمه أرملته الإعلامية نهال كمال.

أضافت مقدمة المهرجان الإعلامية إيناس محمد، أن مهرجان اليوم الدولي يهدف إلى إنجازات حرب أكتوبر المجيدة التي تظل دائماً وأبدا تدرس للأجيال القادمة للدفاع عن وطنهم وحماية أرضهم .

ويشار الي ماسبق ذكره بأن تشهد هذه الدورة تكريم نجوم دراما رمضان والأعمال السينمائية وغيرها.

وأخيرا سيشهد هذا التجمع الهائل من النجوم الي وجود صرح إعلامي وصحفي عملاق للتعرف علي رد فعلهم وارائهم بما شهدته هذه الدورة، وأيضاً التعرف عن كل ما هو قادم لديهم وذلك تحت إشراف المستشار الإعلامي حسام صلاح.