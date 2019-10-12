بحضور نجوم الفن.. أحمد فريد يحتفي بأعمال والده في رحلة الفن التشكيلي

يفتتح مساء اليوم الفنان أحمد فريد معرض والده الفنان التشكيلي الكبير محمد فريد بعنوان "حول الروح الذات" وتسليط الضوء على أهم اعمال مراحله الفنية طوال 62 عامًا منمشواره الفني.
يشار إلى أن الفنان محمد فريد عاصر العديد من رواد الفن التشكيلي أمثال الفنان حامد عويس والنحات محمود مرسي.
ومن المقرر أن يحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن ليجمع الفن التشكيلي بين الفن والرسومات التي عاصرناها من محمد فريد طوال رحلته على مدار 62 عاما ومنهم الفنانة داليا البحيري، طارق صبري، عبير منير، انجي المقدم ونضال الشافعي وغيرهم.
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