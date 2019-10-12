مهرجان " اليوم الدولي " يجمع نجوم الفن والمجتمع الأربعاء المقبل تعرف على التفاصيل



يقام مهرجان " اليوم الدولي " للدوره الأولى بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية التي تقوم فعالياته يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت اللجنة العليا لإدارة المهرجان برئاسة الأستاذ خالد فؤاد بأن هذه الدورة ستشهد حضور وتكريم كوكبه ونخبه من النجوم الا وهم الفنان القدير عزت العلايلي, لطفي لبيب, محمد عبد الرحمن , داليا مصطفي ,علاء مرسي ,امل رزق, إيناس النجار, سماح أنور, مروه اللبنانية, عمرو رمزي, عمرو عبد العزيز, سوار النجار , شريهان ابو كيله, مصمم الأزياء عماد النمر, الإعلامي ممدوح الشناوي , الشاعر جمال بخيت, الدكتور عادل حسني , الموسيقار هاني مهنا وغيرهم من النجوم بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر وكبار الإعلاميين والصحفيين.

أكدت.. دعاء نصر نائب رئيس المهرجان بأن هذه الدورة تحمل مجموعة من المفاجآت ومنها تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي عن الأغنيات الوطنية التي قدمها وسيتسلم درع تكريمه نجله الموجي الصغير وأيضاً الموسيقار الراحل كمال الطويل عن الأغنيات الوطنية التي قدمها وسيتسلم درع تكريمه نجله الموسيقار زياد الطويل وأيضاً تكريم الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وستتسلم درع تكريمه أرملته الإعلامية نهال كمال.

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أضافت .. مقدمة المهرجان الإعلامية إيناس محمد بأن مهرجان " اليوم الدولي " يهدف إلى إنجازات حرب أكتوبر المجيدة التي تظل دائماً وابدا تدرس للأجيال القادمة للدفاع عن وطنهم وحماية أرضهم .

ويشار الي ماسبق ذكره بأن تشهد هذه الدورة تكريم نجوم دراما رمضان والأعمال السينمائية وغيرها.

وأخيرا سيشهد هذا التجمع الهائل من النجوم الي وجود صرح إعلامي وصحفي عملاق للتعرف علي رد فعلهم وارائهم بما شهدته هذه الدورة وأيضاً التعرف عن كل ما هو قادم لديهم وذلك تحت إشراف المستشار الإعلامي حسام صلاح.