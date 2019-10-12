جنازة شعبية للمخرج التونسي شوقي الماجري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري إلى تونس، وكان في استقباله وفد رسمي وفني رفيع المستوى.

فبالإضافة لأسرة الراحل، حرص وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين على استقبال الجثمان بمطار تونس قرطاج، كما حضر عدد من أصدقاء الماجري المقربين وأبرزهم، الفنان الأردني منذر ياحنة، والنجم السوري قصي خولي، وعدد من الإعلاميين.

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الجثمان تم لفه بالعلم التونسي، كما نثر عليه المستقبلون باقات الورد، وقد أجهش الكثيرون منهم بالبكاء تأثراً بوفاة الراحل، فكانت لحظات مؤثرة عكست مدى صدمة أقارب وأصدقاء الماجري بخبر وفاته.

يُذكر أن شوقي الماجري توفى الخميس الماضي عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث وافتة المنية هناك.

شوقي الماجري، أشرف على إخراج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المُختلفة، كان آخرها مسلسل «دقيقة صمت»، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، ومن أبرز أعماله، «أسمهان»، «شهر زاد»، و«هدوء نسبي»، وغيرهم