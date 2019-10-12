والدا باسم ياخور يدعمانه في كواليس التصوير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ والدا الفنان السوري باسم ياخور ابنهما بزيارة مميزة له في كواليس تصوير مسلسل «ببساطة» في موسمه الثاني.

باسم اعرب عن شدة سعادته بهذه المفاجأة، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقاً عليها: «دتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة2 الله يحمي اهاليكم ويطول بأعمارهم اصدقائي»، حيث تلقى الفنان السوري سيلاً من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لوالديه الصحة الدائمة، ولم يغفل أغلبهم عن الإشارة إلى قوة الشبه بين باسم ووالده، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدم عمر الفنان السوري.

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يُذكر أن مسلسل «ببساطة» من إنتاج باسم ياخور، ويشارك الفنان السوري في بطولته أمام صفاء سلطان، فادي صبيح ومحمد حداقي وعبدالمنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم، والعمل من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق.

من ناحية أخرى، رد باسم على الانتقادات التي طالت البرنامج الذي يقدمه حالياً «أكلناها» بسبب جرأة محتواه، قائلاً: «الشيء الطبيعي أن أي برنامج ناجح لا بد أن يثير جدلًا، وإذا لم يكن هناك جدل فلا يكون ناحجًا»، وتابع: «برامج المجاملات وتمسيح الجوخ ما ملوا منها، يتغير الشكل شوية وأين المشكلة نحن لا نهين أحد ولكننا نطرح وقائع حقيقية».