ملتام ميرال بطلة مسلسل «حياة» التركي تتزوج مُسن أمريكي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن الممثة التركية ملتام ميرال أوغلو قد قررت تطبيق أحداث أشهر مسلسل شاركت فيه، وهو «حياة» على أرض الواقع.
ملتام التي كانت تجسد في أحداث العمل دور فتاة يتم اجبارها على الزواج من رجل مسن، فاجأت الجميع بإعلان زواجها من رجل أمريكي الجنسية في الثمانين من عمره، أي أنه يكبر الفنانة الشابة بحوالي 48 عاماً، وهو ما أحدث صدمة قوية في الوسط الفني التركي.
الفنانة التي تبلغ 32 عاماً لم تمرر الانتقادات التي طالت زواجها مرور الكرام، حيث أن البعض اتهمها بالطمع في ثروة زوجها الأمريكي، وقررت الرد بتصريحات صحفية مثيرة للجدل، حيث قالت: «فارق العمر ليس بمشكلة، فهو قلبه شاب جدا، ولا تهمني ثروته أو الجنسية الأمريكية».
وأضافت: «حبنا جاء من النظرة الأولى، وتقديمه لعرض الزواج كان رومانسياً جدا، أي امرأة مكاني كانت ستقبله. هذا اختياري وأنا سعيدة، أنتظر احترامكم».
يُذكر أن ملتام ميرال أوغلو مواليد يناير 1987، وقد تخرجت من أكاديمية مجدات جزين للفنون الجميلة.
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