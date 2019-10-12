أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السوربة صفاء سلطان لأول مرة عن خلع ابنتها الوحيدة «أملي» للحجاب، وذلك على الرغم من مرور حوالي عام على الواقعة.

صفاء أكدت أن قرار ارتداء أو خلع الحجاب كان قرار ابنتها، ولم تتدخل فيه، وأوضحت: «هذه حياتها الشخصية، وقد ارتدت الحجاب وهي صغيرة، مثل أي بنت تمر بفترة تفكر فيها بتجربة كل شئ أو القيام بتغيير شكلها، ومن هنا خاضت تجربة الحجاب».

وأضافت: «ربيت ابنتي على الاعتماد على نفسها، واتخاذ قرارتها بمفردها مع رقابة مني، فهي كانت صاحبة قرارها في موضوع الحجاب، ولم أغصبها على ارتدائه أو خلعه، كل ما نصحتها به عندما قررت أن تخلعه، هو أن تفكر جيداً، وبالفعل فكرت أملي كثيراً قبل أن تتخذ قرارها بخلعه».

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يُذكر أن الكثيرين من النشطاء ربطوا بين خلع «أملي» للحجاب، ورغبتها في اقتحام المجال الفني، خاصة أن صفاء لم تكشف عن موهبة ابنتها الغنائية إلا بعد تخليها عن الحجاب.

من ناحية أخرى، تصور صفاء سلطان حالياً مسلسل «بساطة 2»، من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبد المنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم.