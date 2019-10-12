شيرين رضا تمنح لقب «رجل العام» لهذا الشخص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مؤخرًا حفل توزيع جوائز مجلة GQ، بحضور عدد كبير من المشاهير والفنانين، وقد منحت المجلة لقب “رجل العام” للاعب الكرة المصري محمد صلاح.

الفنانة المصرية شيرين رضا حرصت على حضور الحفل، وفي لقاء لها على هامش الحفل ببرنامج ” The Insider بالعربي، ردت على سؤال عن الرجل الذي تريد أن تمنحه لقب “رجل العام”.

شيرين قالت إنهاإ ذا اتيحت لها الفرصة لاختيار الشخص الفائز بهذا اللقب، فإنها ستمنحه لوالدها مصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا.

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الفنانة المصرية أضافت أن والدها شارك في العديد من الأعمال الناجحة، معلقة: “محمود رضا غني عن التعريف، وهو رجلي لهذا العام”.

ومحمود رضا راقص ومصمم استعراضات مصري، ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي، وهي أخت الراقصة فريدة فهمي، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

كون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 ، والتي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، صمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.