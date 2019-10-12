بعد رحيل والدها.. ابنة طلعت زكريا تشكر الرئيس السابق مبارك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا رسالة شكر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تقديمه واجب العزاء هاتفيا في وفاة والدها الفنان طلعت زكريا.

إيمي نشرت صورة جمعت والدها الراحل بمبارك، قائلة: “شكر الله سعيك سياده الرئيس محمد حسنى مبارك وشكرا لمكلمتك ودعمك لينا انا واخويا”.

كما شكرت أبنائه الذين حضروا العزاء، بقولها: “وشكرا لأبنائك على واجب العزاء.. ربنا يرحمك يا بابا أنا هفضل فخورة بيك لأنك بالنسبالى راجل وصاحب موقف وعندك مبدء”.

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وكان طلعت زكريا قد كشف في تصريحات سابقة أن الرئيس مبارك دفع 8 ملايين جنيه من حسابه الشخصي وهي قيمة تكاليف علاجه خارج مصر، حيث رفض مبارك أن يصدر قرارا بعلاجه على نفقة الدولة وقرر أن يعالجه على نفقته الشخصية.

وأكد طلعت زكريا أن ذلك جاء بسبب حب الرئيس مبارك له، بعد الدور الذي قدمه في فيلم “طباخ الرئيس”.

وكان طلعت زكريا من أشد مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء ثورة 25 يناير، حيث أنه هاجم الثوار ورفض أي إساءة لمبارك.