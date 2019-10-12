مليون “أطيح واقف” لـ عبدالمجيد عبدالله

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حصد نجاح أغنيته الجديدة “أطيح واقف”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط على إتاحة عرضه عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا.

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تجدر الإشارة إلى أن عبدالمجيد عبدالله يعاني منذ فترة من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة والحفلات الغنائية لفترة لا يستهان بها.

لمشاهدة فيديو أغنية “أطيح واقف”: