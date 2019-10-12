ليام هامسورث يتخطّى طلاقه من مايلي سايروس.. لقطات رومانسية تجمعه بعارضة أزياء أسترالية

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما صدمت النجمة الأميركية مايلي سايروس العالم بمغامراتها العاطفية سريعاً بعد طلاقها من زوجها، يبدو أنّ الأخير قد قرّر بدوره أن يتخطى هذه المرحلة من حياته.

إذ التقطت عدسات المصورين صوراً نشرتها صحيفة الدايلي مايل للممثل الأسترالي ليام هامسورث وهو يُقبّل حبيبته الجديدة الممثلة وعارضة الأزياء الأسترالية ماديسون براون في شوارع نيويورك ليلة الخميس الفائت.

الممثل الوسيم البالغ من العمر 29 عاماً شوهد سعيداً للغاية برفقة ابنة بلده التي تصغره بسبعة أعوام، حتى أنّه لم يُمانع تقبيلها ومعانقتها في العلن، ربما انتقاماً من زوجته السابقة التي تُواعد حالياً المغني كودي سيمبسون.

يُذكر أنّ مايلي سايروس كانت قد أعلنت أنها انفصلت عن ليام هامسورث في شهر آب الفائت بعدما شوهدت وهي تُقبّل الممثلة كايتلين باركر خلال رحلةٍ جمعتهما إلى إيطاليا.