وفاة أليكسي ليونوف.. أول إنسان يسير في الفضاء عن عمر 85 عاماً

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن أليكسي ليونوف، أوّل إنسان يسير في الفضاء، توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 85 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.
ففي العام 1960، تم اختيار ليونوف إلى جانب يوري غاغارين من بين أول 20 طيارًا من القوات الجوية السوفيتية للتدريب كرائد فضاء. وقد ذهب ليونوف مرتين إلى الفضاء وأمضى بذلك نحو 7 أيام و32 دقيقة خارج الكوكب.
وبذلك أصبح ليونوف أول إنسان يسير في الفضاء وبات اسماً مشهوراً في مسقط رأسه روسيا وسيبقى في الذاكرة بشكل خاص لدوره في مهمة فوسخود-2 عام 1965.
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