عاصي الحلاني يُعلّق على إطلالة أصغر معجبة بالوليد الحلاني – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: علّق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على الحلقة الأولى من الموسم 13 لأحمر بالخط العريض، بحيث نشر فيديو لإطلالة الطفلة آنجي البالغة من العمر سنتين ضمن البرنامج. فحين بدأت أغنية “قلبي بحبك” للفنان الوليد الحلاني، تبيّن أن آنجي هي من أصغر معجبات الوليد إذ طالبت برفع صوت الموسيقى وبدأت بالغناء والرقص. من جهته، علّق عاصي الحلاني على تفاعل الطفلة مع أغنية ابنه، وكتب: “احلى معجبة بالعالم با بختك يا الوليد”.

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