مفاجأة سارة من كارول سماحة لجمهورها!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة سارة لجمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت كارول سماحة عن أنها بصدد طرح كليب خاص بأغنيتها المصرية “إنشالله” التي طرحتها في موسم الصيف الماضي.

أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج جيل الجبري.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمه “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية“بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.