تامر حسني يحبس الأنفاس بالإعلان الدعائي الثاني لفيلم “الفلوس” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني البرومو الدعائي الثاني لفيلمه الجديد “الفلوس” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. ويظهر تامر في البرومو بمشاهد سريعة، تحبس الأنفاس، وهو ما أشعل حماس الجمهور أكثر لمشاهدة الفيلم. وحقق فيديو الإعلان نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة جدًا على نشره عبر حساب تامر على موقع “إنستجرام”، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل واسع. الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

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