ريهانا تصف دونالد ترامب بـ”المضطرب” وتدافع عن العرب

متابعة بتجــــــــــــرد: وصفت المغنية العالمية الشهيرة ريهانا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرجل “الأكثر اضطراباً في الولايات المتحدة” في خلال مقابلة أجرتها مع مجلة فوغ العالمية.

وكان الرئيس الأميركي قد صرّح في شهر آب أنّ “الأمراض العقلية” كانت وراء المجازر المرتكبة في تكساس وأوهايو على يد أشخاص من البشرة البيضاء.

وقالت ريهانا للصحيفة إن توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة الفاعل هو إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود.

وأضافت: “ضعوا عربياً يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتاً عن مشكلة صحة عقلية”.