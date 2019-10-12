إد شيران والأمير هاري يشجعان على الاهتمام بالصحة العقلية

متابعة بتجـــــــــــرد: اجتمع دوق ساسكس الأمير هاري والمغني البريطاني إد شيران بفيديو بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية.

ويظهر الأمير هاري في الفيديو وهو يفتح الباب ليجد إد شيران أمامه، وقبل أن يفسح الأمير هاري الطريق لدخول إد شيران قال: “كأنني أنظر في المرآة”.

ويعود ذلك بسبب الشبه الكبير بين الأمير هاري والمغني إد شيران اللذان يتمتعان بالشعر الأحمر واللحية.

فيظهر الرجلان في الفيديو الذي نشرته صفحة الأمير هاري عبر تطبيق إنستغرام وهما جالسين على مائدة، يتحدثان عن شغفهما المشترك، لكن بعد فترة وجيزة يتضح أن هناك سوء تفاهم.

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وقال هاري: “هذا الأمر بالنسبة لي موضوع نقاش لم يتحدث أحد عنه بما يكفي. أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعانون فعلاً”.

ورد شيران بأنه كان يحاول كتابة أغنية عن الموضوع للمساعدة في زيادة التوعية وأضاف أن الناس لا يفهمون حال أشخاص مثلهم.

وأوضح شيران قائلاً “النكات والتعليقات البذيئة، أعتقد ان الوقت حان لأن نقف ونقول إننا لن نتحمل ذلك بعد الآن، نحن أصحاب الشعر الأحمر سنكافح”.

وبعد ذلك بدأ الأمير هاري في تفسير أنه لا يتحدث عن التمييز ضد أصحاب الشعر الأحمر بل عن اليوم العالمي للصحة العقلية.