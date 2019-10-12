فرقة "BTS" الكورية تشعل حفلا ضخما في الرياض

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وكالاتالسبت 2019/10/12 04:04 م بتوقيت أبوظبي
الحفل شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً
أحيت فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" BTS، الجمعة، حفلاً ضخماً في مدينة الرياض، حضره آلاف الشباب السعوديين والأجانب في حدث فني جديد يندرج ضمن مساعي المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الترفيه في البلاد.
وقدّم نجوم الفرقة الـ7 مجموعة من أغنياتهم الضاربة التي حققت نجاحاً عالمياً مع خطوات راقصة حماسية أمام جمهور مختلط احتشد على الأرض العشبية أو في مدرجات استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الذي يتسع لـ70 ألف متفرج.
وقالت أميرة لدى حضورها الحفلة: "أنا سعيدة جداً، لأنهم يأتون للمرة الأولى إلى السعودية، آمل في أن يقام المزيد من هذه الحفلات".
وأبدت شابة أخرى سعادتها، لأن "السعودية تنفتح على موسيقى البوب"، مشددة على أن أغنيات "بي تي إس" كان لها أثر كبير عليها.
وبدا الشباب الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى ملعب الملك فهد الدولي وأهاليهم الذين كانوا ينتظرونهم في الخارج مستمتعين بهذه السهرة.
وأكد محمد الذي يعرّف عن نفسه بأنه مدوّن على "يوتيوب" مولع بالفنون والموسيقى، أن هذا الحفل "يعني لي الكثير"، وقال واضعاً العلم السعودي حول كتفيه: "أشعر أنها تدعم بلدنا واقتصادنا وتري العالم أننا نرحب بالعالم كله لدينا".
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