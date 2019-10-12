أخيرًا.. هذا مصمم فستان زفاف ريهانا

تعيش المغنية ريهانا، منذ عام 2017، قصة حب مميزة مع الملياردير ورجل الاعمال السعودي حسن جميل، الا ان الثنائي فضّل ابقاء علاقتهما بعيدة عن الاضواء طيلة هذه الفترة، لتقرر ريهانا خلال مقابلة مع مجلة “فوغ” الاميركية التحدث أكثر عن الموضوع.

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المقابلة تناولت العديد من المواضيع، ابرزها حياة ريهانا المهنية والشخصية، وصولاً الى الحديث عن الزفاف وتصميم الفستان الذي تخطط المغنية الاجنبية لارتدائه كونها تعيش قصة حب تسير بشكل جيد جداً، وهي سعيدة بحسب تعبيرها.

ريهانا عبّرت عن اعجابها بتصاميم المصمم البريطاني جون غاليانو، خصوصًا ان هناك علاقة صداقة قوية تجمعهما منذ زمن، مؤكدة ان فستان زفافها سيكون من تصميمه، وسيجمع بين ما تحبذه ريهانا وما يراه هو من عين المصمم، لتكون النتيجة مبهرة وترتدي ريهانا يوم زفافها فستانًا لا مثيل له من حيث الجمال والتصميم والابداع.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تريد أطفالاً، أجابت ريهانا “من دون شك”.