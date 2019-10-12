متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المثيرة للجدل ريما ديب، أنَّ مصداقيتها هي السبب الأساسي لتواجدها والحصول على ثقة الناس، معتبرةً أنَّ الأشخاص الذين لا يعجبهم رأيها لا تحبذ تواجدهم في حياتها، بل تفضل دومًا أن تكون محاطةً بمن يشبهها.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة ريما ديب؛ إذ تحدثت عن سعر الفستان الذي ارتدته في عيد ميلاد الدكتور هراتش سغبازريان، موجهةً رسائل مبطنة لكل الأشخاص الذين يحاولون دومًا انتقاد إطلالاتها الإعلامية وتصرفاتها على السوشال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريما ديب تكشف سعر فستانها.. وتؤكد: هؤلاء الأشخاص ما بهمْني يكونوا بحياتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.