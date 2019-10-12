ريما ديب تكشف سعر فستانها.. وتؤكد: هؤلاء الأشخاص ما بهمْني يكونوا بحياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المثيرة للجدل ريما ديب، أنَّ مصداقيتها هي السبب الأساسي لتواجدها والحصول على ثقة الناس، معتبرةً أنَّ الأشخاص الذين لا يعجبهم رأيها لا تحبذ تواجدهم في حياتها، بل تفضل دومًا أن تكون محاطةً بمن يشبهها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة ريما ديب؛ إذ تحدثت عن سعر الفستان الذي ارتدته في عيد ميلاد الدكتور هراتش سغبازريان، موجهةً رسائل مبطنة لكل الأشخاص الذين يحاولون دومًا انتقاد إطلالاتها الإعلامية وتصرفاتها على السوشال ميديا.