بوراك أوزجيفيت يفاجئ فهرية أفغان بتحقيق حلمها.. ماذا فعل لأجلها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ زواجهما، عاش النجمان بوراك أوزجيفيت وفهرية أفغان في شقةٍ، لكن وعلى ما يبدو وبحسب ما أفادت مواقع تركية بأنهما ينويان الانتقال إلى فيلا فاخرة استأجرها بوراك خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقارير، فإنَّ الفيلا المستأجرة والواقعة في مدينة بيكوز التركية تتكون من 4 طوابق وحديقة وحمام سباحة وسيدفعان 15 ألف ليرة تركية شهريًا أي ما يقارب 2500 دولار أمريكي وأنهما بدآ فعليًا بنقل أثاثهما إلى الفيلا.

وعن هذه الفيلا قالت فهرية: "لقد كنت أحلم بفيلا تحتوي على حديقة منذُ فترةٍ طويلة" وأضافت:"أعطاني بوراك مفاجأة كبيرة حين استأجر هذه الفيلا وأنا لا أعلم".

يأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأنَّ فهرية أفغان تعرضت لوعكةٍ صحية منذ يومين دخلت المستشفى على إثرها ولكنها تجاوزتها وحالتها الآن مستقرة.

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وفي هذا الصدد، نقلت التقارير على لسان زوجها بوراك قوله: "يومان في المستشفى علماني كيف أحافظ عليكِ أكثر وما تعنين لي، إذ تبين أنكِ أكثر من زوجة، وأسمى من حبيبة، أنتِ كل شيء في حياتي، وهذا كل ما أقوله لكِ الآن، لا تنسي كم أحبك".