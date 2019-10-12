ورثة برينس غاضبون من ترامب









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ندد ورثة المغني الأميركي برينس باستخدام أغنية "بربل راين" خلال لقاء عام لدونالد ترامب في مينيابوليس مساء الخميس، مذكرين بأن فريق حملة الرئيس الأميركي كان قد تعهد بالكف عن الاستعانة بها في مناسباته العامة.

وكتب أصحاب حقوق إرث الفنان عبر حسابه على تويتر "الرئيس ترامب استخدم "بربل راين" لبرينس مساء اليوم في حدث متصل بالحملة الانتخابية في مينيابوليس، بعدما أكد قبل عام أن فريق حملته سيتوقف عن استخدام موسيقى برينس".

وأضاف هؤلاء "ورثة برينس لن يمنحوا يوما الرئيس ترامب الحق في استخدام أغنيات" المغني الراحل.

وأرفق ورثة برينس التغريدة بنسخة عن رسالة وقعتها محامية قالوا إنها تمثل دونالد ترامب.

وكتبت ميغن نيوتن من مكتب جونز داي للمحاماة في الرسالة المؤرخة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 "لتفادي أي خلاف، نكتب لكم للتأكيد على أن فريق الحملة سيكف عن استخدام موسيقى برينس في أنشطته المستقبلية".

ولم يردّ فريق حملة ترامب والمحامية على اتصالات وكالة فرانس برس للحصول على تعليق بشأن الموضوع.

وطلب فنانون كثر أو ورثتهم من الرئيس ترامب التوقف عن استخدام أعمالهم الموسيقية في اجتماعاتهم العامة، بينهم "رولينغ ستونز" وأديل ونيل يونغ وفاريل وليامز وريهانا و"إيروسميث" و"كوين".

