أليشيا فيكاندر متهمة بجريمة قتل في Earthquake Bird









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تقوم الممثلة أليشيا فيكاندر ببطولة فيلم Earthquake Bird الذي من المقرر أن يبدأ عرضه حصرياً على نتفليكس في 15 نوفمبر المقبل. وهو فيلم تشويقي تدور أحداثه في طوكيو عام 1989 وتتحدث فيه الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار باللغتين الإنجليزية واليابانية. وهو مقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز.

وتؤدي فيكاندر دور مترجمة تدعى لوسي فلاي تعيش في اليابان وعلى علاقة مع مصور يدعى تايجي، يجسد دوره ناوكي كوباياشي.

وتنقلب حياتها رأسا على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز، التي تجسد دورها رايلي كيو، والتي تصادق الثنائي. ثم تختفي ويُفترض موتها وتصبح لوسي المشتبه به الرئيسي.

ويتطلب الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن السينمائي يوم الخميس، من فيكاندر المولودة في السويد والمعروفة بأفلام مثل ”إكس ماكينا“ و“الفتاة الدنمركية“ (ذا دانيش جيرل) الذي نالت عنه الأوسكار، أن تتحدث باليابانية في العديد من المشاهد.

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وقالت فيكاندر (31 عاما) لرويترز قبل عرض الفيلم ”ليتني أستطيع القول إنني أعرف اللغة اليابانية... تعلمتها في ثلاثة أشهر...أعني أنني قمت بمجهود كبير كي أتمكن من الحديث باليابانية. فعندما تكون شخصا يتحدث لغتين فلا يمكن محاكاة الأصوات فحسب بل تحتاج لأن تكون على علم بما تقوله فعلا“.

وأضافت ”لقد فعلت كل شيء حتى قراءة مشاهدي بصوت عال باللغة الإنجليزية، ثم أعدنا صياغتها وترجمتها لإبراز الحساسية والمشاعر التي ينطوي عليها أدائي... كان الأمر شاقا“.