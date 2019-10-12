شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طلبة الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون تنطلق إلى سيوة في عيدالمصالحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم السبت البعثة الميدانية لطلبة المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح وتستمر البعثة في الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري.
وصرح الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية أن هذه البعثة تعد الأكبر في تاريخ ألمعهد حيث تضم 60 طالبا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا فضلا عن 12 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والتى وتهدف إلى تدريب الطلاب على جمع وتوثيق التراث الشعبي بالواحة.
وأشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس البعثة إلى أن هذه البعثة تقوم في الأساس على تعريف الطلاب بالتراث الشعبي وتدريبهم على كيفية التواصل مع الجماعات وتسجيل الممارسات الشعبية في سياقها الطبيعي من عادات وتقاليد وآداب وفنون أداء وحرف شعبية، وقد اخترنا هذه الفترة تحديدا لتزامنها مع عيد السياحة عيد المصالحة الذي يقام بالواحة كل عام خلال الأيام القمرية الثلاث من شهر أكتوبر، فضلا عن احتفالية الواحة بموسم النخيل والتمور.
يصاحب البعثة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتور عبد الحكيم خليل رئيس قسم العادات والتقاليد والمعارف الشعبية والدكتورة ولاء محمد رئيس قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ والدكتورة دعاء شديد بذات القسم ووالدكتورة سمر سعيد والدكتور محمد شاكر والدكتورة نهلة أبسخرون بقسم فنون الأداء الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة طلبة الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون تنطلق إلى سيوة في عيدالمصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.